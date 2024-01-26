ЗСУ продовжують розширювати плацдарм на лівобережжі Херсонщини, за добу 82 боєзіткнення, - Генштаб

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ранкове зведення Генштабу ЗСУ.

Авіаційних ударів зазнали: Комісарове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Роздолівка, Дружківка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області; Ставки Миколаївської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Без змін ситуація і на Сіверському та Слобожанському напрямках. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів в районах населених пунктів Терни, Торське Донецької області та ще 2 атаки поблизу Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 6 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 25 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак окупантів південно-східніше Водяного, Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські оборонці відбили 3 атаки ворога південно-східніше Роботиного Запорізької області.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій українських військ.