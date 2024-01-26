Пентагон закликав Конгрес США схвалити запит на фінансування для України публічно і приватно

Американських законодавців вкотре закликали схвалити запит на додаткове фінансування України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

"Сполучені Штати не можуть надавати пакети допомоги із грудня. Тому ми продовжуватимемо закликати Конгрес схвалити запит як публічно, так і приватно на наших засіданнях", – сказала заступниця речника.

Сінгх зазначила, що цього тижня відбулася зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", щоб з’ясувати, що потрібно українській армії та які у неї нагальні потреби. Крім того, вона додала, що Пентагон стурбований тим, що Росія шукає підтримки для фінансування власних можливостей у таких країнах, як Іран та КНДР.

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"Ненадання військової допомоги Україні з боку США викликає занепокоєння, адже "підтримка Сполученими Штатами України неймовірно важлива для демонстрації єдиного послання не тільки для європейського світу і Росії, але й для всього світу", - наголосила Сінгх.