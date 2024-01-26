Необхідно подвоїти підтримку України, - Велика Британія в ОБСЄ

Велика Британія закликає партнерів подвоїти підтримку України для того, щоб вона не лише перемогла у війні, яку проти неї розв’язала росія, але й вийшла з неї сильною та суверенною державою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на засіданні Постійної ради заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Нілл Голланд.

"Минає 700 днів з моменту неспровокованого, незаконного, повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке завдає величезних руйнувань народу України. Наша відповідь має бути у вигляді сили, стійкості та єдності. Настав час подвоїти нашу підтримку, щоб Україна не лише перемогла у війні, але й вийшла з неї сильною, суверенною і вільною країною", - сказав він.

Голланд підкреслив, що "зусилля Росії, спрямовані на підрив глобальної стабільності, мають бути та будуть зупинені".

"Якщо ми дозволимо Росії зруйнувати цю стабільність, ризики для регіону ОБСЄ і світу будуть великими", - додав він.

Голланд також відреагував на нісенітницю російського посла, який на засіданні Постради ОБСЄ назвав Велику Британію країною, яка веде гібридну війну проти Росії.

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"Це – нісенітниця. Єдина війна, яка ведеться в Україні, а – це війна Росії проти України. І класифікувати таким чином підтримку Великою Британією України, яка захищається від жорстокого нападу, є ще одним прикладом дезінформації, яку ми так часто бачимо на цьому форумі", - сказав він.

Дипломат наголосив на відданості Великої Британії підтримці України у прагненні захистити себе, а також запевнив, що його країна "продовжуватиме надавати непохитну підтримку Україні, доки вона не переможе".