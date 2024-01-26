Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 380 600 осіб (+990 за добу), 6265 танків, 9082 артсистеми, 11637 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 380 600 російських загарбників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 380600 (+990) осіб,
танків - 6265 (+8) од,
бойових броньованих машин - 11637 (+16) од,
артилерійських систем - 9082 (+15) од,
РСЗВ - 972 (+0) од,
засоби ППО - 660 (+0) од,
літаків - 331 (+0) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7033 (+0),
крилаті ракети - 1845 (+1),
кораблі /катери - 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 12064 (+20) од,
спеціальна техніка - 1425 (+5)