Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 380 600 осіб (+990 за добу), 6265 танків, 9082 артсистеми, 11637 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 380 600 російських загарбників.