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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 380 600 осіб (+990 за добу), 6265 танків, 9082 артсистеми, 11637 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 380 600 російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 380600 (+990) осіб,

танків - 6265 (+8) од,

бойових броньованих машин - 11637 (+16) од,

артилерійських систем - 9082 (+15) од,

РСЗВ - 972 (+0) од,

засоби ППО - 660 (+0) од,

літаків - 331 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7033 (+0),

крилаті ракети - 1845 (+1),

кораблі /катери - 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 12064 (+20) од,

спеціальна техніка - 1425 (+5)

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Втрати ворога за добу

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3624 день москальсько-української війни.
    64! одиниці техніки та 990! чумардосів.
    Арта 15!, броня 24!, логістика 20.
    Рахунок ППО спецтехніка 0 - 5!.
    Закриті чергові 10 тисяч по чумардосах.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 380 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
  • Vitaliy Kasenkov
    Чумардоси подвійний ювілей 380 тисяч і 20 тис. з початку місяця
  • ZoV KobZona
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