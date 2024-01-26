Ворог вдарив по Херсону балістикою, за добу обстріляв область 73 рази, одна особа загинула

Російські загарбники за добу випустили 350 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА по території Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; дошкільний навчальний заклад та торгівельний центр у Херсоні; стільникову вежу у Бериславському районі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти здійснили 73 обстріли, випустивши 350 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. По Херсону ворог здійснив ракетний удар балістичною ракетою.

Внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще 1 - дістала поранення.