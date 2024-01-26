Росія несе повну й остаточну відповідальність за початок, продовження та наслідки війни в Україні, - представник США при ООН Вуд

Російські загарбники намагаються перекласти на Україну відповідальність за власну агресію проти сусідньої держави.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив заступник постійного представника США при ООН посол Роберт Вуд.

"Поспіх Росії скликати засідання Ради цілком відповідає моделі з російського підручника, з якою ми всі знайомі. РФ неодноразово намагалася перекласти на інших відповідальність за трагедії безглуздої війни за вибором, наче вона є жертвою, а не агресором", - зауважив представник американської дипломатії.

Він заявив, що наразі міжнародна спільнота збирає інформацію та намагається розслідувати падіння літака. Кремль "несе повну й остаточну відповідальність за початок і продовження цієї війни". Також Вуд зазначив, що російські військові також мають відповідати за вчинені ними воєнні злочини та інші звірства.

Вуд зазначив, що російські військові також мають відповідати за вчинені ними воєнні злочини та інші звірства.

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"Висловлювання стурбованості та спроби російських представників справити серйозне ставлення до мандату Ради щодо підтримання міжнародного миру та безпеки є марними, бо Росія продовжує чинити агресію та невимовні звірства проти українських громадян", - підкреслив представник США.

Він також закликав міжнародну спільноту надалі підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

"Не можна дозволити Кремлю досягти успіху в його спробі стерти незалежну Україну з карти та підкорити її народ",- наголосив Вуд.