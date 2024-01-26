Виплати переселенцям оптимізують. Це вимога міжнародних партнерів, - Верещук

Україна має оптимізувати виплати внутрішньо переселеним особам. Таку вимогу до України ставлять міжнародні партнери.

Про це віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Партнери ставлять вимоги оптимізувати виплати", - сказала Верещук.

Урядовиця розповіла, що зміни з виплатами пов'язані зі зменшенням дохідної частини бюджету.

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"Ми напряму прив'язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифікувати виплати з метою їх зменшення або оптимізації. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами 2 роки достатньо для того, щоб адаптуватися", - сказала віцепрем'єрка.

Вона розповіла, що у 2022 році Україна спрямувала на виплати переселенцям 57 мільярдів гривень. У 2023 році ця сума збільшилася до 73 мільярдів гривень. Планується, що у 2024 році гроші на допомогу для ВПО знову становитимуть близько 57 мільярдів гривень.

"Вразливі мають продовжити отримувати виплати, а ті, хто вже, приміром, адаптувалися, або отримали житло, або мають роботу високооплачувану... підходи мають бути більш справедливі", - уточнила міністр.

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За її даними, в Україні приблизно 4,9 мільйона осіб, які вважаються внутрішніми переселенцями. Із них 2,5 мільйона щомісяця отримують виплати. Верещук зазначила, що кількість ВПО постійно змінюється у зв'язку з міграцією людей за кордон або поверненням їх до своїх домівок (тоді вони втрачають статус ВПО), однак, є і приріст їхньої кількості у зв'язку з евакуацією людей із прифронтових районів.