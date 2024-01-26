Вночі окупанти завдали удару з РСЗВ "Ураган" по Куп’янську, за добу обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини

Протягом доби росіяни з артилерії та мінометів обстріляли Козачу Лопань, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Дворічну, Синьківку, Іванівку, Берестове, завдали авіаудару по біля Комісарового, з РСЗВ обстріляли Куп’янськ, з БпЛА - Козачу Лопань, завдали удару КАБом по Вільхуватці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько 01:00 окупанти завдали удару з РСЗВ "Ураган" по м. Куп'янськ. Пошкоджено підприємство, внаслідок обстрілу горіла заправка. Без постраждалих",

Протягом доби ворог завдав авіаційного удару біля Комісарового Куп'янського району. 25 січня близько 14:30 обстріляв з БПЛА с. Козача Лопань Харківського району. Без постраждалих. О 09:00 завдав удару КАБом по с. Вільхуватка Куп'янського району. Пошкоджено 4 господарчі будівлі цивільного підприємства.

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