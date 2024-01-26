Депутатів та чиновників слід відправляти у військові навчальні центри разом з іншими українцями, - "слуга народу" Арахамія
Про це Арахамія сказав під час дискусії "2024: сценарії для країни", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.
На його думку, нардепи й держслужбовці мають проходити військові навчання на загальних умовах із іншими українцями, однак для депутатів це не буде навчання full-time.
За словами парламентаря, це може мотивувати українців не боятися мобілізації та проходити навчання.
Арахамія каже, що потрібно розʼяснити українцям, як саме відбувається мобілізація, оскільки багато хто думає, що після отримання повістки і проходження ВЛК зразу відправляють в "учебку", де не має достатнього навчання, в потім одразу - на фронт.
Для того, щоб пояснити українцям, як насправді все відбувається, Арахамія пропонує проходити посадовцям навчання у військових навчальних центрах разом із іншими українцями. За його словами, для парламентарів навчання відбуватиметься у частковому режимі. Зауважимо, що народні обранці заброньовані від мобілізації.
"Я не маю на увазі, що ми будемо замість сесії в учебці. Це буде парт-тайм", - сказав він.