Депутатів та чиновників слід відправляти у військові навчальні центри разом з іншими українцями, - "слуга народу" Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія пропонує влаштувати військові навчання для усіх держслужбовців та народних депутатів. Зробити це, на його думку, слід без відриву від основної роботи, "part-time".

Про це Арахамія сказав під час дискусії "2024: сценарії для країни", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.

На його думку, нардепи й держслужбовці мають проходити військові навчання на загальних умовах із іншими українцями, однак для депутатів це не буде навчання full-time.

За словами парламентаря, це може мотивувати українців не боятися мобілізації та проходити навчання.

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Арахамія каже, що потрібно розʼяснити українцям, як саме відбувається мобілізація, оскільки багато хто думає, що після отримання повістки і проходження ВЛК зразу відправляють в "учебку", де не має достатнього навчання, в потім одразу - на фронт.

Для того, щоб пояснити українцям, як насправді все відбувається, Арахамія пропонує проходити посадовцям навчання у військових навчальних центрах разом із іншими українцями. За його словами, для парламентарів навчання відбуватиметься у частковому режимі. Зауважимо, що народні обранці заброньовані від мобілізації.

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"Я не маю на увазі, що ми будемо замість сесії в учебці. Це буде парт-тайм", - сказав він.