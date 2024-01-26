Кількість жертв ракетної атаки РФ на Харків зросла до 11: У лікарні померла 61-річна жінка

Внаслідок російського обстрілу Харкова 23 січня відомо про 11 загиблих. Сьогодні вночі у лікарні померла жінка.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на зусилля медиків, сьогодні вночі у лікарні померла 61-річна жінка.



Станом на зараз кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по Харкову зросла до 11 людей", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Харкова 23 січня 2024 року.

Нагадаємо, вранці 23 січня росіяни завдали по житлових районах Харкова близько 12 комбінованих ракетних ударів – системи С-300, Х-32 та "Іскандер". Унаслідок обстрілу 7 людей загинули, 57 дістали поранення.

24 січня роботи на місці зруйнованої п’ятиповерхівки було завершено.

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