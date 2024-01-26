В Україні хочуть дозволити усім підприємствам бронювати працівників від мобілізації та ввести додаткову оплату до військового збору, - Forbes
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes.
Депутати пропонують ввести додаткову оплату до військового збору за кожного заброньованого працівника, тобто до 1,5% військового збору додається фіксована ставка в розмірі 20 000 грн.
Ідея законопроєкту - дати можливість бронювати персонал усім підприємствам, а не тільки критично важливим, а також встановити щомісячний фіксований платіж, після сплати якого підприємство зможе забронювати працівника незалежно від посади.
Головна умова - компанія повинна працювати в "білу" та сплачувати податки до бюджету.
Це може принести до бюджету України від 18 млрд до 155 млрд грн на рік.
"Встановлення будь-яких критеріїв (відносно заробітної плати. - Ред.) буде сприймається суспільством, як поділ на класи. На підприємстві можуть самостійно обирати, кого зі співробітників хочуть забронювати", - пояснює зміну концепції голова економічного комітету та співавтор законопроєкту Дмитро Наталуха.
Наразі, за даними Forbes, в Україні заброньовано 538 000 чоловіків, включно із державними службовцями та працівниками військових адміністрацій, йдеться у тексті законопроєкту.
Найбільша частка заброньованих у секторі енергетики, - 27,9%; агропромисловому секторі - 15,2%; промисловості та транспорті - 12,6% та 12,5% відповідно. Частка працівників Центральних органів виконавчої влади та військових адміністрацій - 5,2%.
Як вважають нардепи ініціативи, привʼязка до військово збору забезпечить швидке адміністрування податку і закріпить надходження коштів виключно на потреби армії.
Бронювати пропонують до 50% від військовозобовʼязаних працівників.