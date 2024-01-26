В Україні хочуть дозволити усім підприємствам бронювати працівників від мобілізації та ввести додаткову оплату до військового збору, - Forbes

У Верховній Раді готують законопроєкт, який може суттєво змінити підхід до бронювання військовозобов’язаних. Депутати пропонують встановити щомісячний фіксований платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes.

Депутати пропонують ввести додаткову оплату до військового збору за кожного заброньованого працівника, тобто до 1,5% військового збору додається фіксована ставка в розмірі 20 000 грн.

Ідея законопроєкту - дати можливість бронювати персонал усім підприємствам, а не тільки критично важливим, а також встановити щомісячний фіксований платіж, після сплати якого підприємство зможе забронювати працівника незалежно від посади.

Головна умова - компанія повинна працювати в "білу" та сплачувати податки до бюджету.

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Це може принести до бюджету України від 18 млрд до 155 млрд грн на рік.

"Встановлення будь-яких критеріїв (відносно заробітної плати. - Ред.) буде сприймається суспільством, як поділ на класи. На підприємстві можуть самостійно обирати, кого зі співробітників хочуть забронювати", - пояснює зміну концепції голова економічного комітету та співавтор законопроєкту Дмитро Наталуха.

Наразі, за даними Forbes, в Україні заброньовано 538 000 чоловіків, включно із державними службовцями та працівниками військових адміністрацій, йдеться у тексті законопроєкту.

Найбільша частка заброньованих у секторі енергетики, - 27,9%; агропромисловому секторі - 15,2%; промисловості та транспорті - 12,6% та 12,5% відповідно. Частка працівників Центральних органів виконавчої влади та військових адміністрацій - 5,2%.

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Як вважають нардепи ініціативи, привʼязка до військово збору забезпечить швидке адміністрування податку і закріпить надходження коштів виключно на потреби армії.

Бронювати пропонують до 50% від військовозобовʼязаних працівників.