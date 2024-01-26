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За день-два буде зрозуміло, чи зможемо ми укласти угоду для допомоги Україні, - сенатор від демократів Мерфі

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За день-два буде зрозуміло, чи зможемо ми укласти угоду для допомоги Україні, - сенатор від демократів Мерфі
Сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі заявив, що в найближчу добу-дві стане ясно, чи зможе Сенат США укласти угоду про кордон з Мексикою, яка передбачає продовження допомоги Україні.

Про це він сказав журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, найближчими 48 годинами стане ясно, чи зможуть законодавці укласти міграційну угоду.

Він висловив сподівання, що 45 президент США Дональд Трамп не має такої влади в Республіканській партії, щоб зірвати угоду.

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"Я сподіваюся, що одна людина всередині Республіканської партії не настільки сильна, щоб передати Україну Володимиру Путіну", - сказав Мерфі.

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Топ коментарі

  • Ольга Євпак
    Будучи "консервою фсб" трамп саме і прагне здати Україну *******!
  • Алекс Скела
  • Alex_Dimitrov
    Давайте дожимайте этих мага-козлов!
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