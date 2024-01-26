США готові посилити санкції проти режиму Лукашенка, - Держдепартамент
Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За його словами, це пов'язане через нещодавні рейди у Білорусі, спрямованих проти родичів політичних в'язнів і колишніх політв'язнів країни.
У США розцінюють подібні затримання, як утиски прав людини в країні, а також спроби зірвати демократичні прагнення народу Білорусі.
"Ми будемо продовжувати вимагати від режиму відповідальності за допомогою санкцій та інших засобів за його жорсткі внутрішні репресії, а також за його постійну підтримку агресивної війни Росії проти України", - наголосив Міллер.
Зазначається, що 23 січня у КДБ Білорусі провів масові рейди проти колишніх політв'язнів і родичів теперішніх політичних бранців. Наступного дня рейди продовжувались.
У постановах силовиків фігурували статті про фінансування екстремістських формувань та участь у них. Білоруські правозахисники повідомили про десятки затриманих.