США готові посилити санкції проти режиму Лукашенка, - Держдепартамент

Сполучені Штати засуджують злочинні дії режиму самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка і готові посилювати санкції.

Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, це пов'язане через нещодавні рейди у Білорусі, спрямованих проти родичів політичних в'язнів і колишніх політв'язнів країни.

У США розцінюють подібні затримання, як утиски прав людини в країні, а також спроби зірвати демократичні прагнення народу Білорусі.

"Ми будемо продовжувати вимагати від режиму відповідальності за допомогою санкцій та інших засобів за його жорсткі внутрішні репресії, а також за його постійну підтримку агресивної війни Росії проти України", - наголосив Міллер.

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Зазначається, що 23 січня у КДБ Білорусі провів масові рейди проти колишніх політв'язнів і родичів теперішніх політичних бранців. Наступного дня рейди продовжувались.

У постановах силовиків фігурували статті про фінансування екстремістських формувань та участь у них. Білоруські правозахисники повідомили про десятки затриманих.