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Україну чекають напружені місяці, Росія воюватиме до результатів виборів у США, - помічник держсекретаря О’Браєн

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Україну чекають напружені місяці, Росія воюватиме до результатів виборів у США, - помічник держсекретаря О’Браєн
Росія продовжуватиме криваву війну проти України, поки не побачить результатів президентських виборів у США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн.

"Українці продовжують обирати демократію, справедливість і європейське майбутнє, так само як двічі робили це на Майдані, і як зараз відбувається щодня на передовій боротьби проти Росії", – сказав він.

Помічник держсекретаря також заявив, що  найближчими місяцями напруженість на фронті лише зростатиме.

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Щодо фінансування українських потреб на шляху до перемоги у війні О'Браєн додав, що "потужна міжнародна коаліція допомагає Україні, хоча Київ самотужки фінансує дві третини воєнних потреб коштом внутрішніх ресурсів".

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Топ коментарі

  • Vadym Ocheretianyj
    скажу більше: росія і після виборів у США воюватиме. Теж мені новина
  • Погрібний Олександр
    А хіба зараз ці місяці не є напруженими для нашої країни?
  • Деніс Войцеховський
    Не тіште себе якимось дедлайнами.
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