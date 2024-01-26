У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два ракетоносії з 8 "Калібрами", - ОК "Південь"

Росія вивела на бойове чергування два своїх ракетоносії, споряджені 8 "Калібрами". Необхідно прислухатися до сигналів повітряної тривоги.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, відповідаючи на питання, скільки зараз ракетоносіїв перебуває у Чорному морі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракетоносії продовжують бойове чергування, але весь час змінюється конфігурація цього ударного угруповання. Якщо вчора на вечір було 3 ракетоносії – 1 надводний, 2 підводних, то вночі надводний був заведений у пункт базування. Залишаються на чергуванні 2 підводних човни. Це – спорядження у вигляді 8 "Калібрів", - зазначила вона.

Гуменюк додала, що є складність у виявленні їхніх пусків, і попросила українців ставитися уважно до сигналів тривоги.

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