Росіяни можуть довго не застосовувати "Калібри", щоб приспати пильність Сил оборони, - ОК "Південь"

Російські загарбники тримають ракетоносії із "Калібрами" у Чорному морі. Їх можуть застосувати у будь-який момент.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракетоносії продовжують бойове чергування, але весь час змінюється конфігурація того ударного угруповання. Якщо вчора на вечір були 3 ракетоносії (один надводний, два підводних), то вночі надводний було заведено в пункт базування. Залишаються на чергуванні два підводних човни. Це спорядження у вигляді 8 "Калібрів"", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, останнім часом рашисти рідко застосовують "Калібри".

"Але розуміючи, що дійсно вони мають складнощі з обслуговуванням тих агрегатів, з яких випускаються "Калібри", і завантаженням самих ракет, тому що вся ця логістика й інфраструктура зосереджена у Криму, а базуються ракетоносії з метою збереження у Новоросійську. Тому очевидно, що це може бути такою причиною. Їхнє перебування на чергуванні говорить про те, що вони готові бути застосованими. В який момент це станеться, не можемо зараз вирахувати абсолютно точно. Пильності втрачати не можна.

Цілком імовірно, весь час перебуваючи на чергуванні і не будучи застосованими вони можуть таким чином присипляти пильність, нібито не будуть використовувати "Калібри", а в цей час завдати підступно удару", - додала речниця.

Читайте: У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два ракетоносії з 8 "Калібрами", - ОК "Південь"