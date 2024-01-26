Латвія має зміцнювати як свої, так і українські бойові можливості, - міністр оборони Латвії Спрудс

Війна в Україні докорінно змінила європейське середовище безпеки, але військові структури НАТО готові захистити всі країни-члени Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Defli, про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Він наголосив, що країни Альянсу добре усвідомлюють імперіалістичні амбіції та загрози Росії, адже війна в Україні докорінно змінила європейське середовище безпеки.

"Підготовка військових структур НАТО знаходиться на дуже високому рівні, і Альянс більш готовий ніж будь-коли, щоб забезпечити наш захист і стримування супротивника", - заявив Спрудс.

Він додав, що союзники також продовжують нарощувати присутність своїх сил на території Латвії та працювати над забезпеченням розвитку бойової групи розширеної присутності НАТО в Латвії до бригадного підрозділу. Спрудус також наголосив, що Латвія має зміцнювати як свої, так і українські бойові можливості, а підтримка України має надаватися в довгостроковій перспективі до її перемоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО недооцінило здатність Росії виробляти боєприпаси й поповнювати війська, - командувач Сил оборони Естонії Херем

"Ми також залучимо латвійську промисловість до коаліції з безпілотників, щоб домовитися про найкращий спосіб національної допомоги Україні у виробництві дронів", - сказав Спрудс.