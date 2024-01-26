У Латвії податківці відкрили понад 250 справ щодо порушення антиросійських санкцій

Служба державних доходів Латвії (VID) з моменту запровадження санкцій проти Росії та Білорусі розпочала понад 250 кримінальних процесів за їх порушення.

Про це повідомив гендиректор VID з митних питань Раймондс Зукулс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

Він розповів, що з Латвії переважно намагаються завезти до Росії та Білорусі різні електротовари, електрообладнання, мережеве обладнання, автозапчастини, предмети розкоші. Натомість із Росії та РБ до Латвії вивозять вироби з деревини, пальне, корми та вироби з металу.

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У випадку, наприклад, з фанерою санкції намагаються обійти, змінивши країну походження товару, або змінюють код товару. У разі переміщення предметів розкоші - змінюють їхню вартість.

Також, за словами Зукулса, нікуди не зникла і контрабанда, хоча з початку війни і спостерігається зниження, що пов'язане із посиленим захистом зовнішнього кордону ЄС.

Торік латвійська митниця вилучила 7,6 мільйона контрабандних сигарет. Переважно їх виявляють у залізничному транспорті на кордоні з Білоруссю.

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