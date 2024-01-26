Сенатори-республіканці проти ідеї Трампа зірвати угоду щодо безпеки кордонів заради допомоги Україні, - CNN

Сенатори від Республіканської партії Джеймс Лендкфорд та Кевін Крамер заявили, що угоду щодо безпеки кордону з Мексикою, від якої залежить допомога Україні від США, необхідно укласти "вже зараз".

Як передає Цензор.НЕТ, про це сенатори-республіканці заявили CNN.

За словами Лендкфорда, він немає сумнівів, що колишній президент США Дональд Трамп хоче "лише ідеальної угоди" щодо кордону з Мексикою.

"Я теж про це думаю. Але нам потрібно вигадати, як зробити щось прямо зараз", - наголосив республіканець.

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Крамер заявив, що відкидає ідею, яка пропонує відкласти кризу на кордоні "до кращого часу".

"Не розумію, як у нас є найкраща історія, яку можна розповісти, коли ми втрачаємо єдину можливість виправити ситуацію", - додав він.

Раніше президент США Джо Байден висловив сподівання, що Сенат укладе угоду щодо безпеки кордонів, яка передбачає подальшу допомогу Україні.

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