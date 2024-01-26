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Сенатори-республіканці проти ідеї Трампа зірвати угоду щодо безпеки кордонів заради допомоги Україні, - CNN

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Сенатори-республіканці проти ідеї Трампа зірвати угоду щодо безпеки кордонів заради допомоги Україні, - CNN
Сенатори від Республіканської партії Джеймс Лендкфорд та Кевін Крамер заявили, що угоду щодо безпеки кордону з Мексикою, від якої залежить допомога Україні від США, необхідно укласти "вже зараз".

Як передає Цензор.НЕТ, про це сенатори-республіканці заявили CNN.

За словами Лендкфорда, він немає сумнівів, що колишній президент США Дональд Трамп хоче "лише ідеальної угоди" щодо кордону з Мексикою.

"Я теж про це думаю. Але нам потрібно вигадати, як зробити щось прямо зараз", - наголосив республіканець.

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Крамер заявив, що відкидає ідею, яка пропонує відкласти кризу на кордоні "до кращого часу".

"Не розумію, як у нас є найкраща історія, яку можна розповісти, коли ми втрачаємо єдину можливість виправити ситуацію", - додав він.

Раніше президент США Джо Байден висловив сподівання, що Сенат укладе угоду щодо безпеки кордонів, яка передбачає подальшу допомогу Україні.

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Топ коментарі

  • Літій Неоненко
    Заголовок не відповідає написаному тексту.
  • Деніс Войцеховський
    За словами Лендкфорда, він немає сумнівів, що колишній президент США Дональд Трамп хоче "лише ідеальної угоди" щодо кордону з Мексикою.
    Один з принципів інформаційної війни.
    Не сійте хаос, але влаштовуйте таку боротьбу за абсолютний порядок, щоб каменя на камені не залишилось. Сумнівайтесь, критикуйте, вимагайте врахування безлічі варіантів "а якщо...", виправлення найдрібніших помилок, щоб все було бездоганно, неперевершено і гарантовано захищено від будь-яких негараздів. Не погоджуйтесь ні на що, крім ідеалу.
  • Alex Panteleev 94642d26
    Не непокоять Трампа не які мігранти, цей надутий мішок з лайном перемається лишень за свій рейтинг. І готовий усе поставити заради наступного президентського терміну.
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