Лідери ЄС готові позбавити Угорщину права голосу, якщо Будапешт блокуватиме виділення 50 млрд євро для України, - Politico
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише видання Politico.
Зазначається, що дипломати ЄС після багатьох років м’якого підходу до Будапешта дали зрозуміти, що "ядерний варіант" – усунення Угорщини від процесу голосування в ЄС – більше не є чимось неймовірним, якщо він ставить під загрозу безпеку України, країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.
Так, п'ять посадовців і дипломатів Європи заявили, що інші країни ЄС готові виступити проти Угорщини, що стало б історичним кроком для лідерів, які покладаються на згуртованість і одностайність.
"Якщо Орбан знову заблокує угоду (про бюджет і 50 мільярдів євро для України) на лютневому саміті, застосування статті 7 для позбавлення Угорщини права голосу може стати реальним варіантом", - розповів один з дипломатів ЄС.
Стаття 7 Договору про Європейський союз передбачає можливість призупинити право голосу країни-члена, якщо буде встановлено, що вона серйозно порушує основні принципи ЄС.
Водночас, пише Politico, деякі країни Центральної та Східної Європи побоюються посилатися на статтю 7, оскільки побоюються, що в майбутньому самі можуть зіткнутися з подібною перевіркою з питань верховенства права.
Також залишається невизначеною позиція словацького прем’єра Роберта Фіцо, і чи залишиться він лояльним до Орбана.
В грудні місяця Будапешт наклав вето на окремий пакет економічної підтримки Києва на суму 50 мільярдів євро, що змушує лідерів ЄС знову зібратися 1 лютого у Брюсселі, щоб або досягти компромісу з Угорщиною, або обійти угорське вето.