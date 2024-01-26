Лідери ЄС готові позбавити Угорщину права голосу, якщо Будапешт блокуватиме виділення 50 млрд євро для України, - Politico

Якщо на лютневому саміті ЄС Угорщина блокуватиме угоду про виділення 50 млрд євро допомоги для України, то ЄС може застосувати статтю 7, позбавивши Будапешт права голосу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише видання Politico.

Зазначається, що дипломати ЄС після багатьох років м’якого підходу до Будапешта дали зрозуміти, що "ядерний варіант" – усунення Угорщини від процесу голосування в ЄС – більше не є чимось неймовірним, якщо він ставить під загрозу безпеку України, країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

Так, п'ять посадовців і дипломатів Європи заявили, що інші країни ЄС готові виступити проти Угорщини, що стало б історичним кроком для лідерів, які покладаються на згуртованість і одностайність.

"Якщо Орбан знову заблокує угоду (про бюджет і 50 мільярдів євро для України) на лютневому саміті, застосування статті 7 для позбавлення Угорщини права голосу може стати реальним варіантом", - розповів один з дипломатів ЄС.

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Стаття 7 Договору про Європейський союз передбачає можливість призупинити право голосу країни-члена, якщо буде встановлено, що вона серйозно порушує основні принципи ЄС.

Водночас, пише Politico, деякі країни Центральної та Східної Європи побоюються посилатися на статтю 7, оскільки побоюються, що в майбутньому самі можуть зіткнутися з подібною перевіркою з питань верховенства права.

Також залишається невизначеною позиція словацького прем’єра Роберта Фіцо, і чи залишиться він лояльним до Орбана.

В грудні місяця Будапешт наклав вето на окремий пакет економічної підтримки Києва на суму 50 мільярдів євро, що змушує лідерів ЄС знову зібратися 1 лютого у Брюсселі, щоб або досягти компромісу з Угорщиною, або обійти угорське вето.

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