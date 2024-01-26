Міноборони Франції спростувало заяви РФ про загибель у Харкові "французьких найманців"

Міністерство оборони Франції заявило, що Росія розповсюджує скоординовану дезінформацію про нібито французьких найманців в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BFMTV.

"Відповідні державні служби виявили та відстежують скоординований маневр Росії, у тому числі через проросійські інформаційні мережі та держЗМІ, такі як "Спутнік", RT, "РИА Новости", для передачі та розширення цієї неправдивої інформації", - йдеться у заяві.

У Міноборони Франції зазначили, що відреагували на заяви РФ від 17 січня 2024 року про те, що російські окупанти нібито завдали удару по тимчасовому розташуванню "французьких найманців" у Харкові, де буцімто загинули 60 людей, ще 20 дістали поранення.

"Зіткнувшись з інтенсифікацією французької військової допомоги Україні, ми очікуємо, що цей російський одурманюючий маневр продовжиться: ми засуджуємо його та зміцнюємо нашу систему моніторингу цих маніпуляцій", - сказав міністр оборони Себастьєн Лекорню.

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У міністерстві наголошують, що з початку російського вторгнення в Україну Франція була "мішенню російської кампанії з дезінформації", яка посилилася в середині січня після чергової підтримки України.