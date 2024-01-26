Війська РФ збільшили кількість наступальних та штурмових дій, - Тарнавський

Російські окупаційні війська протягом доби збільшили кількість штурмів на Таврійському напрямку.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти збільшили кількість наступальних та штурмових дій. В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог завдав 10 авіаційних ударів, провів 50 бойових зіткнень та здійснив 624 артобстріли", - йдеться в повідомленні.

Водночас українські захисники та захисниці тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.

"Загальні втрати ворога минулої доби становили 480 осіб та 23 одиниці військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 2 танки, 7 ББМ, 6 артсистем, 5 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Сили оборони України знищили 2 склади боєприпасів противника.



Нейтралізовано або знищено 161 БпЛА різних типів", - додав командувач.

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