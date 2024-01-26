17 нардепів від "Слуги народу" написали заяви про складання мандата, - Арахамія

Україні загрожує парламентська криза через депутатів, які хочуть перестати працювати. 17 "слуг народу" вже заявили, що хочуть піти.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив під час дискусії "2024: сценарії для країни", організованої в рамках проєкту "Нова країна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

За його словами, наразі єдності у Верховній Раді немає, єдність була півтора року тому. Нині ситуація ще гірше, ніж до повномасштабної війни.

На думку Арахамії, Україні загрожує парламентська криза через депутатів, які хочуть перестати працювати.

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"З парламентом взагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 є заяв на складання мандату. Тобто у нас уже 401 людина в парламенті, ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами – буде 400 людей. 226 (мінімально необхідна кількість для ухвалення рішення – Ред.) з 400 дуже важко збирати, чесно кажучи. В інших фракціях і партіях я теж знаю, що є люди, які хочуть піти", - пояснив він.

У ВР через це не будуть давати голоси за складання мандатів, зауважив Арахамія.

"Ми вирішили для себе, що не будемо давати голоси за складання мандатів, тільки якщо медично є дійсно ситуація, а так більше ніяких немає умов, за яких ми будемо голосувати за складання мандатів. Для того, щоб зберегти парламент легітимним", - додав голова фракції "Слуга народу".

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