Ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій АЕС залишається вкрай крихкою, - гендиректор МАГАТЕ Гроссі
Про це йдеться у заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі до Ради Безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ.
"З середини 2022 року зупинено шість реакторів станції - п’ять із них у режимі холодної зупинки та один - у режимі гарячої зупинки. Але потенційна небезпека великої ядерної аварії залишається дуже реальною", - зазначив гендиректор.
За словами Гроссі, зменшення кількості кваліфікованого і навченого персоналу та складний ланцюжок постачання негативно вплинули на технічне обслуговування, яке має важливе значення для підтримки безпеки ЗАЕС.
Також, за його словами, було вже вісім випадків, коли ЗАЕС повністю втрачала електроенергію за межами майданчика, тому доводилося покладатися на аварійні дизель-генератори - останню лінію захисту від ядерної аварії, щоб забезпечити суттєве охолодження реактора та відпрацьованого палива.
МАГАТЕ здійснило 102 місії від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, додав Гроссі.