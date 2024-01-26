Ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій АЕС залишається вкрай крихкою, - гендиректор МАГАТЕ Гроссі

На Запорізькій АЕС ситуація з ядерною безпекою залишається вкрай нестабільною та крихкою. Через дії російських окупантів шість реакторів станції зупинено з середини 2022 року.

Про це йдеться у заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі до Ради Безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"З середини 2022 року зупинено шість реакторів станції - п’ять із них у режимі холодної зупинки та один - у режимі гарячої зупинки. Але потенційна небезпека великої ядерної аварії залишається дуже реальною", - зазначив гендиректор.

За словами Гроссі, зменшення кількості кваліфікованого і навченого персоналу та складний ланцюжок постачання негативно вплинули на технічне обслуговування, яке має важливе значення для підтримки безпеки ЗАЕС.

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Також, за його словами, було вже вісім випадків, коли ЗАЕС повністю втрачала електроенергію за межами майданчика, тому доводилося покладатися на аварійні дизель-генератори - останню лінію захисту від ядерної аварії, щоб забезпечити суттєве охолодження реактора та відпрацьованого палива.

МАГАТЕ здійснило 102 місії від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, додав Гроссі.

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