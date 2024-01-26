У Росії майже не лишилося валютних резервів, економіка не зростає з 2014 року, - економіст Аслунд

Економіка Російської Федерації не зростає з 2014 року після введення західних санкцій, вже майже не залишилося ліквідних валютних резервів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це наголосив висловив шведсько-американський економіст та дипломат Андерс Аслунд.

"У Росії вже майже немає валютних резервів. Тому що 300 з 550 млрд доларів валютних резервів заморожені на Заході. Ще 100 млрд – це китайський юань, який не є ліквідний. І потім ще є золото, а це – 135 млрд доларів", - сказав він.

Аслунд підкреслив, що така ситуація - це результат санкцій Заходу та "не дуже розумні спроби Путіна захиститися".

"Стосовно російської економіки, то простий факт, на який мало хто звертає увагу, полягає в тому, що російська економіка не зростала з 2014 року, коли почалися війна і західні санкції", – наголосив економіст.

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Серед найефективніших обмежувальних заходів проти РФ економіст назвав санкції в нафтовій сфері та встановлення цінової стелі на російську нафту. Водночас він зазначив, що потрібно посилити імплементацію цього обмежувального заходу. Крім того, експерт вважає, що США могли би бути активнішими у посиленні технологічних санкцій проти Росії та зупинення "сірого експорту", який іде у РФ через Казахстан, Киргизстан, Вірменію та інші країни.

"Ми бачимо, як Росія тепер змушена імпортувати артилерійські снаряди низької якості з Північної Кореї. Тому я думаю, що ці санкції були досить жорсткими", – зазначив експерт.

Водночас Аслунд додав, що "російська економіка не впаде через санкції". І причина цього – "частина світу не вводить санкції проти Росії".

За оцінками економіста, частка витрат на безпеку та військові потреби в бюджеті РФ з урахуванням усіх засекречених витрат тепер становить до 10% ВВП країни. Це ще не означає повного переходу економіки на військові рейки, а тому Москва, як стверджує Аслунд, буде спроможна зберігати такий рівень "доти, поки не настануть соціальні заворушення через падіння рівня життя".