Росія не готова змінити позицію щодо вступу України до НАТО, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував інформацію західних ЗМІ щодо того, що РФ нібито готова обговорити завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Повідомлення ЗМІ, що Росія готова відмовитися від нейтрального статусу України та змінити позицію щодо вступу Києва до НАТО, не відповідають дійсності", - цитує видання Пєскова.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що нібито Путін через посередника направив сигнал США, що готовий обговорити завершення війни в Україні.

За даними видання, Путін, ймовірно, готовий розглянути питання про припинення наполягання на нейтральному статусі України і навіть в кінцевому підсумку відмовитися від протидії можливому членству в НАТО, загроза якого була головним російським виправданням.

Читайте: Обговорення миру в Україні без РФ не має сенсу, - Пєсков