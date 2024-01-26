НАЗК виявило у начальника управління поліції Києва необґрунтовані активи на суму майже 3,9 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час проведення моніторингу способу життя виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника управління боротьби з наркозлочинністю Головного управління поліції у м. Києві на майже 3,9 млн грн. За інформацією ЗМІ, йдеться про Олександра Дибова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

За інформацією ЗМІ, йдеться про Олександра Дибова.

Зазначається, що у 2022 році його дружина, отримавши право користуватися та розпоряджатися автомобілем Dodge Durango вартістю 697 тисяч грн, продала його своїй свекрусі. Проте фактично продовжувала ним користуватися.

Також у 2023 році дружина службовця на підставі довіреності від свекрухи придбала земельну ділянку площею 0,12 га у Київській області вартістю понад 3 млн грн.

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НАЗК встановило, що заощадження та загальні офіційні доходи працівника поліції, його матері та дружини значно нижчі за вартість набутих активів.

У пресслужбі НАЗК зазначили, що у 2018 році мати посадовця також набула у власність дві квартири в Києві, хоча вона проживає в іншому місці.

"Відповідно до п. 5-7 ч. 1 ст. 12 Закону НАЗК направило матеріали стосовно службовця до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів загальною вартістю 3 878 590 грн необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави", - додали в НАЗК.

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