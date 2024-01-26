НАЗК виявило у начальника управління поліції Києва необґрунтовані активи на суму майже 3,9 млн грн
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.
За інформацією ЗМІ, йдеться про Олександра Дибова.
Зазначається, що у 2022 році його дружина, отримавши право користуватися та розпоряджатися автомобілем Dodge Durango вартістю 697 тисяч грн, продала його своїй свекрусі. Проте фактично продовжувала ним користуватися.
Також у 2023 році дружина службовця на підставі довіреності від свекрухи придбала земельну ділянку площею 0,12 га у Київській області вартістю понад 3 млн грн.
НАЗК встановило, що заощадження та загальні офіційні доходи працівника поліції, його матері та дружини значно нижчі за вартість набутих активів.
У пресслужбі НАЗК зазначили, що у 2018 році мати посадовця також набула у власність дві квартири в Києві, хоча вона проживає в іншому місці.
"Відповідно до п. 5-7 ч. 1 ст. 12 Закону НАЗК направило матеріали стосовно службовця до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів загальною вартістю 3 878 590 грн необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави", - додали в НАЗК.