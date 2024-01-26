Україна просить Червоний Хрест з’ясувати, чи повідомляла Росія про перевезення полонених у Іл-76
Про це Лубінець сказав в ефірі Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.
Посадовець висловив сумнів, що російська сторона передала таке попередження.
"Момент юридичний, що коли проводиться транспортування, переміщення військовополонених, зміна їх місця утримання, вони зобов’язані інформувати Міжнародний комітет Червоного Хреста. Я тому і звернувся офіційно, хочу отримати офіційну відповідь від МКЧХ, що Російська Федерація повідомляла про те, що вони будуть перевозити в той чи інший спосіб українських військовополонених в цей день. Я на 99 відсотків переконаний, що нікого вони не інформували, бо вони ніколи це не роблять, як і порушують інші норми Женевської конвенції", - каже Лубінець.
Омбудсмен також зазначив, що українська сторона досі так і не отримала офіційних списків полонених, які, як стверджує російська сторона, нібито загинули на борту літака. А в тому переліку, який опублікувала головна редакторка російського державного телеканалу RT Маргарита Симоньян, є багато неточностей.
"Жоден офіційний орган країни-терористки не оприлюднив жодної інформації, не надав жодного прізвища. І ці списки спеціально, на мій погляд, були вкинуті через інформаційні канали пропагандистів Російської Федерації. Тому юридично в нас ніяких списків немає. Щодо аналізу всіх матеріалів, які розповсюджує Російська Федерація, ми встановили, що там є дуже багато неспівпадінь і неточностей", - додав він.
Падіння Іл-76
24 січня у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки і десанту.
Російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували головним чином українські військовополонені, всі загинули.
ГУР Міноборони підтвердив інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні ситуації з літаком та обміном полонених.