ООН попереджає про скорочення міжнародної допомоги Україні
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Zeit попередив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.
За його словами, українське суспільство показало себе дуже сильним і згуртованим після нападу Росії, але після двох років бойових дій "напруга відчутна".
"Ці розломи стають помітними, і, звичайно, існує ризик того, що вони стануть більшими в міру зменшення міжнародної підтримки у всіх її формах", - сказав Гранді.
Він додав, що у 2022-2023 роках робота УВКБ ООН та інших агенцій з надання допомоги була добре профінансована, однак цього року виникла загроза скорочення фінансування через те, що війна РФ проти України втратила міжнародну увагу, в той час, як війна у секторі Гази домінує в заголовках новин. А у трьох основних донорах – Німеччині, США та ЄС – обсяг допомоги для України поки що не визначений.
"Пріоритет – це будинки, ремонт – усе, що дає людям притулок", – сказав Гранді про роботу УВКБ ООН в Україні.
Особливо часто доводиться вставляти нові вікна.
З моменту початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року УВКБ ООН разом з іншими гуманітарними організаціями та українськими агентствами відремонтувало 27,5 тис. будинків. Це важливо зокрема й для того, аби біженці поверталися додому.
За оцінками ООН, в Україні є 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб і ще 6,3 млн біженців в інших країнах.
"Десять мільйонів людей не живуть у своїх домівках", – сказав верховний комісар.