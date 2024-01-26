ООН попереджає про скорочення міжнародної допомоги Україні

Гуманітарна ситуація в Україні залишається "дуже серйозною", проте міжнародна допомога, швидше за все, буде скорочуватися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Zeit попередив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

За його словами, українське суспільство показало себе дуже сильним і згуртованим після нападу Росії, але після двох років бойових дій "напруга відчутна".

"Ці розломи стають помітними, і, звичайно, існує ризик того, що вони стануть більшими в міру зменшення міжнародної підтримки у всіх її формах", - сказав Гранді.

Він додав, що у 2022-2023 роках робота УВКБ ООН та інших агенцій з надання допомоги була добре профінансована, однак цього року виникла загроза скорочення фінансування через те, що війна РФ проти України втратила міжнародну увагу, в той час, як війна у секторі Гази домінує в заголовках новин. А у трьох основних донорах – Німеччині, США та ЄС – обсяг допомоги для України поки що не визначений.

"Пріоритет – це будинки, ремонт – усе, що дає людям притулок", – сказав Гранді про роботу УВКБ ООН в Україні.

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Особливо часто доводиться вставляти нові вікна.

З моменту початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року УВКБ ООН разом з іншими гуманітарними організаціями та українськими агентствами відремонтувало 27,5 тис. будинків. Це важливо зокрема й для того, аби біженці поверталися додому.

За оцінками ООН, в Україні є 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб і ще 6,3 млн біженців в інших країнах.

"Десять мільйонів людей не живуть у своїх домівках", – сказав верховний комісар.