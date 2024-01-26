Євросоюз має ухвалити рішення про виділення допомоги Україні наступного тижня, - президент Латвії Рінкевичс

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс сподівається, що Європейський Союз ухвалить рішення про виділення Україні близько 50 мільярдів євро наступного тижня, на саміті 1 лютого.

Про це президент Латвії заявив виданню Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Рінкевичса, домовленість передбачатиме або домовленість усіх 27 країнами-членами ЄС, або "інший механізм".

"Але ясно одне – Україні потрібні ці гроші, Україна повинна їх отримати, а Європейський Союз повинен їх надати", - наголосив Рінкевичс.

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Президент Латвії сподівається, що рішення про надання фінансової допомоги Україні ухвалять шляхом консенсусу між усіма країнами ЄС.

Рінкевичс додав, що інші пропозиції передбачають механізм перегляду, згідно з яким кошти будуть виплачуватися траншами – варіант, "про який можна вести переговори".

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