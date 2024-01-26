Заставу у 500 млн грн за Романа Гринкевича не вноситимуть, - адвокат

Заставу у 500 млн грн за Романа Гринкевича, який фігурує у справі про постачання неякісного одягу для Збройних Сил України, не вноситимуть.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомив адвокат Андрій Гуджал.

"Таких грошей немає, і безпідставно їх вносити", - сказав захисник.

Адвокат також розповів, що нині сторона захисту бере докази у турецької фірми виробника військового одягу, які мають довести невинуватість Романа Гринкевича.

Відомо, що апеляцію щодо запобіжного заходу Роману Гринкевичу перенесли. Наступне засідання має відбутися у середині лютого.

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Справа Гринкевичів

Раніше повідомлялося, що будівельні компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича упродовж 2023 року отримали від Міністерства оборони контрактів на 1,5 млрд грн на поставку літнього одягу та білизни для ЗСУ. Щонайменше 17 контрактів зірвані.

Також Цензор.НЕТ писав, що працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За даними ЗМІ, йшлося саме про Ігоря Гринкевича. Його ж обличчя правоохоронці засвітили через анонімні телеграм-канали.

29 грудня стало відомо, що львівський бізнесмен, один з найбільших постачальників Міністерства оборони, пропонував керівникові Головного слідчого управління ДБР хабар в сумі $500 тис. Також повідомлялося, що у Міноборони залишився один нерозірваний контракт із компанією Гринкевича, що постачає харчування військовим на Миколаївщині та Херсонщині.

22 січня 2023 року о 6:50 ранку в Одесі під час спроби виїхати за межі країни правоохоронці затримали Романа Гринкевича. Увечері Печерський районний суд Києва обрав Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 березня з альтернативою у вигляді застави розміром понад 500 мільйонів гривень.

Детальніше про цю справу читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Золотий вагон, піщаний кар’єр та лакшері вечірки: за що постачальник Міноборони давав ДБР хабар у $500 тисяч".

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