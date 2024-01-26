Пісторіус: "Наразі не бачу жодної небезпеки нападу РФ на територію НАТО"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що наразі не бачить загрози нападу з боку Росії на територію або партнера НАТО.

Про це Пісторіус сказав в інтерв’ю Bild, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі я не бачу жодної небезпеки нападу Росії на територію НАТО або партнера НАТО. Але це лише стоп-кадр. Ніхто не знає, як і чи збережеться він", - наголосив міністр оборони Німеччини.

За його словами, зараз РФ зосереджена на агресії проти України та має там "великі проблеми", попри всі намагання поповнювати свою армію.

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Водночас Пісторіус застерігає від небажання країн бачити небезпеку з боку Росії. Він зауважив, що потрібен "принцип стримування, як ми знаємо його з часів холодної війни".

"І це (холодна війна – ред.) було набагато більш передбачувано, ніж ситуація, яку ми маємо сьогодні", - додав глава Міноборони Німеччини.

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