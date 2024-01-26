Пісторіус: "Наразі не бачу жодної небезпеки нападу РФ на територію НАТО"
1 49940
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що наразі не бачить загрози нападу з боку Росії на територію або партнера НАТО.
Про це Пісторіус сказав в інтерв’ю Bild, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі я не бачу жодної небезпеки нападу Росії на територію НАТО або партнера НАТО. Але це лише стоп-кадр. Ніхто не знає, як і чи збережеться він", - наголосив міністр оборони Німеччини.
За його словами, зараз РФ зосереджена на агресії проти України та має там "великі проблеми", попри всі намагання поповнювати свою армію.
Водночас Пісторіус застерігає від небажання країн бачити небезпеку з боку Росії. Він зауважив, що потрібен "принцип стримування, як ми знаємо його з часів холодної війни".
"І це (холодна війна – ред.) було набагато більш передбачувано, ніж ситуація, яку ми маємо сьогодні", - додав глава Міноборони Німеччини.