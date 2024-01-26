Від початку вторгнення в Україні ліквідовані щонайменше 3 тис. російських офіцерів, - ЗМІ
Про це йдеться у спільному розслідуванні російської служби ВВС та видання "Медіазона", повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналісти проаналізували дані з відкритих джерел та встановили імена 43 014 російських військовослужбовців, ліквідованих в Україні. В публікації йдеться, що реальні втрати РФ є набагато більшими. Розслідувачі порахували лише втрати РФ, які змогли підтвердити за повідомленнями чиновників та ЗМІ, публікаціями родичів ліквідованих у соцмережах та інформацією з кладовищ. В ній також не враховані бойовики Луганської та Донецької областей.
"Ми припускаємо, що наш список може містити щонайменше вдвічі менше імен загиблих, ніж насправді поховано в Росії. Такого висновку ми дійшли, систематично вивчаючи обстановку на кладовищах у 70 російських населених пунктах.
Отже, за найбільш обережною оцінкою, до кінця вересня Росія могла втратити 86 тисяч осіб загиблими", - йдеться в матеріалі.
Серед ліквідованих в Україні російських офіцерів - 2 278 військових у званні від лейтенанта до капітана.
"Їхня втрата, на думку експертів, веде до серйозної втрати тактичної злагодженості. Простими словами, підрозділи починають діяти по-різному, заважаючи один одному на полі бою та потрапляючи під дружній вогонь", - зазначають журналісти.