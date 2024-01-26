Вирок терористу Гіркіну - частина репресій проти критиків Кремля і ведення війни в Україні, - британська розвідка

У Росії відбувається зміна ситуації після заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Кремль тотально переслідує всіх критиків режиму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що 25 січня російський суд засудив колишнього військового блогера та колишнього офіцера ФСБ Ігоря Гіркіна до чотирьох років позбавлення волі за "публічне розпалювання екстремістської діяльності" через його критику ведення війни проти України.

У британській розвідці нагадали, що Гіркін брав активну участь у військових діях на Донбасі у 2014 році та деякий час був "міністром оборони" так званої "ДНР". У 2022 році він висловився в блозі підтримки вторгнення в Україну, але пізніше виступив із різкою критикою російського керівництва та його керівництва "спеціальною військовою операцією", йдеться у повідомленні.

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Гіркіна арештували у липні 2023 року у зв'язку з повстанням Євгена Пригожина й у листопаді після арешту він оголосив про намір балотуватися на президентських виборах, які відбудуться в Росії у 2024 році.

"Досить імовірно, що після повстання Кремль став більш чутливим до критики ведення "спеціальної військової операції" зі сторони націоналістів, які є прихильниками жорсткої лінії, оскільки вони є одними з небагатьох переконливих альтернатив керівництву Путіна. Засудження Гіркіна є частиною більш широкого придушення критиків Кремля і війни в Україні, що відображає більш авторитарний характер життя в путінській Росії", - наголошується у повідомленні.