Імовірність війни між РФ і НАТО наступного року вкрай низька, Москва не має для цього можливостей, - головнокомандувач ЗС Литви Рупшис

Командувач армії Литви Вальдемарас Рупшис вважає, що ймовірність військових дій між Росією і НАТО у 2025 році вкрай низька. Москва не має можливостей для того, щоб розпочати війну проти Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рупшис заявив в ефірі радіо Žinių radijas.

"Цього року, наступного року ймовірність або вірогідність війни між Росією і НАТО дуже низька, вкрай низька", - зазначив командувач ЗС Литви.

За його словами, РФ не має таких можливостей, щоб розпочати війну з НАТО, "це неможливо".

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Також Рупшис розкритикував міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, який раніше заявив, що "реальна війна цілком імовірна", зазначивши, що "він не має достатньої кваліфікації, щоб давати військові поради".

Водночас Рупшис зауважив, що у разі "зміни відповідних умов можлива і зміна ситуації з безпекою".

"Литві в будь-якому випадку слід готуватися до можливого конфлікту. Мене більше турбують можливі конфлікти не тільки в Європі, а й в інших точках світу, які можуть призвести до більш масштабної війни", - додав командувач армії Литви.

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