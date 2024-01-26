У Молдові провели першу консультацію про майбутній референдум щодо вступу до ЄС

Президентка Молдови Мая Санду почала консультації щодо майбутнього референдуму про вступ країни до Євросоюзу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на NewsMaker.

На першу публічку консультацію запросили журналістів, експертів з громадянського суспільства і лідерів думок.

Найближчим часом, як зазначили в адміністрації Санду, організують ще кілька таких консультацій. На них залучать представників бізнесу та діячів культури.

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Мая Санду заявила, що "Молдова на вирішальному етапі", оскільки країни-члени вже підтримали рішення про початок переговорів.

"Тепер настала черга для наших громадян сказати, що вони хочуть цього", – зазначила вона.

Президентка Молдови очікує, що референдум щодо вступу до ЄС можна буде провести восени 2024 року.

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