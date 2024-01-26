Блокування на кордоні з Україною немає, у чергах перебувають близько тисячі вантажівок, - Держприкордонслужба
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На напрямку Польщі припинилося блокування пунктів пропуску "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ", "Шегині-Медика". За інформацією польських прикордонників станом на ранок сьогодні на цих чотирьох напрямках в бік України черги незначні – загалом близько 900 вантажівок", - розповів Демченко.
За його словами, після розблокування рух вантажівок на кордоні з Польщею став досить інтенсивним, відповідно до пропускних спроможностей пунктів пропуску.
Усього за минулу добу у цих 4 напрямках кордон перетнули майже 2 750 тисяч вантажівок, зауважив Демченко.
Станом на ранок 26 січня незначна черга в бік України з вантажних транспортних засобів зафіксована на території Румунії на напрямку пункту пропуску "Порубне" – близько 80 вантажівок, додав речник ДПСУ.