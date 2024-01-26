Членкиня наглядової ради компанії, яка зірвала 2 контракти Міноборони, веде бізнес з росіянами

До наглядової ради словацької компанії "Sevotech", яка не виконала контракти з українським Міноборони, входила особа, яка веде бізнес з росіянами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Словацька компанія "Sevotech" не виконала перед Міноборони контракт на постачання 17 бронежилетів та шоломів, а потім як посередник не виконала договір на постачання 100 тисяч мінометних пострілів.

При цьому з 11.04.2022 до 08.12.2022 до наглядової ради компанії входила особа, яка веде бізнес з росіянами.

Членами наглядової ради побули: Мартін Гарінг (з 11.04.2022 до 08.12.2022), Ян Кучера (з 11.04.2022 до 08.12.2022) та Катарина Гарінг (з 11.04.2022 до 08.12.2022).

Вони всі зайшли і вийшли в один день з наглядової ради.

В такому ж складі Мартін Гарінг, Катаріна Гарінг та Ян Кучера значаться ще в одному підприємстві. Цього разу в Чехії. Йдеться про такий собі "Nadační fond EDRCh".

Компанія створена 28 березня 2022 року як благодійна організація.

По суті, вона є продовженням іншого проєкту Катерини Гарінг – European Defence Readiness Chamber, z.s. На своєму сайті компанія проголошує своєю метою просування України в НАТО і ЄС.

Серед завдань EDRCh декларує таке: "Забезпечення самостійних поставок військової техніки для України. Побудувати мережу надійних та прозорих компаній у країнах НАТО, які надійно виконуватимуть свої зобов’язання перед українськими партнерами у сфері військових поставок і таким чином забезпечуватимуть стабільність військових поставок як для власних потреб України, так і для виконання зобов’язань українських компаній перед партнерами у треті ринки".

У Гарінг є фірма European Defence Readiness Chamber, z.s.

Але при цьому Гарінг веде бізнес із росіянами, закінчила московський університет та регулярно проводить спільні заходи зі "Союзом женщин России".

Там в неї є постійна партнерка – така собі Галина Рокецька. Дружина колишнього губернатора Тюмені, зі зв'язками в бізнес і кримінальних колах, а її онука працює в адміністрації Путіна.