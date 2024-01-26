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Членкиня наглядової ради компанії, яка зірвала 2 контракти Міноборони, веде бізнес з росіянами

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Членкиня наглядової ради компанії, яка зірвала 2 контракти Міноборони, веде бізнес з росіянами
До наглядової ради словацької компанії "Sevotech", яка не виконала контракти з українським Міноборони, входила особа, яка веде бізнес з росіянами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Словацька компанія "Sevotech" не виконала перед Міноборони контракт на постачання 17 бронежилетів та шоломів, а потім як посередник не виконала договір на постачання 100 тисяч мінометних пострілів.

При цьому з 11.04.2022 до 08.12.2022 до наглядової ради компанії входила особа, яка веде бізнес з росіянами.

Членами наглядової ради побули: Мартін Гарінг (з 11.04.2022 до 08.12.2022), Ян Кучера (з 11.04.2022 до 08.12.2022) та Катарина Гарінг (з 11.04.2022 до 08.12.2022).

Вони всі зайшли і вийшли в один день з наглядової ради.

В такому ж складі Мартін Гарінг, Катаріна Гарінг та Ян Кучера значаться ще в одному підприємстві. Цього разу в Чехії. Йдеться про такий собі "Nadační fond EDRCh".

Компанія EDRCh

Компанія створена 28 березня 2022 року як благодійна організація.

По суті, вона є продовженням іншого проєкту Катерини Гарінг – European Defence Readiness Chamber, z.s. На своєму сайті компанія проголошує своєю метою просування України в НАТО і ЄС.

Серед завдань EDRCh декларує таке: "Забезпечення самостійних поставок військової техніки для України. Побудувати мережу надійних та прозорих компаній у країнах НАТО, які надійно виконуватимуть свої зобов’язання перед українськими партнерами у сфері військових поставок і таким чином забезпечуватимуть стабільність військових поставок як для власних потреб України, так і для виконання зобов’язань українських компаній перед партнерами у треті ринки".

У Гарінг є фірма European Defence Readiness Chamber, z.s.

Катерина Гарінг

Катерина Гарінг

Але при цьому Гарінг веде бізнес із росіянами, закінчила московський університет та регулярно проводить спільні заходи зі "Союзом женщин России".

Там в неї є постійна партнерка – така собі Галина Рокецька. Дружина колишнього губернатора Тюмені, зі зв'язками в бізнес і кримінальних колах, а її онука працює в адміністрації Путіна.

Союз женщин России

Топ коментарі

  • Погрібний Олександр
    А який же член цю членкиню в ту раду запхав?
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    читаю, та адурєваю!
    які у вас питання до громадянки іншої держави? вона чим то завинила перед вами?
    у вас нема питань, до міністерства оборони, котре викинуло, величезну купу грошей?
    чи ви корисні ідіоти, які ведуться, на всраті вкиди, що б відвести увагу від чиновників?
  • Наталия Гончар
    ************** ,той самий Главбарига , котрий своїм Денисом Шараповим збільшує офшори МАРОДЕРНІ З БАНКООЇ
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