Актор "Кварталу" Пікалов виступав на концертах, хоча є військовослужбовцем Нацгвардії. ДОКУМЕНТ

Олександр Пікалов з 28 лютого 2022 року проходив військову службу в Нацгвардії, водночас паралельно брав участь у концертах студії "Квартал-95".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді нардепу Володимиру Ар'єву від ГУ Нацгвардії.

Так, згідно із документом, Пікалова було призвано на військову службу за призовом під час мобілізації до Нацгвардії 28 лютого 2022 року. З цього дня і до 17 січня 2024 року він проходив військову службу у частині 3066 Північного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії.

Відповідь Нацгвардії щодо Пікалова на запит Ар'єва

Відповідь Нацгвардії щодо проходження служби Пікаловим

"Станом на 24.01.2024 Пікалов О.В. проходить військову службу в Іміджево-видавничому центрі Національної гвардії України", - йдеться у документі.

Там зазначили, що Пікалов також отримував грошове забезпечення за період проходження служби.

Актор "Квартал-95" Євген Кошовий службу у Нацгвардії не проходить та не проходив раніше, додали у відповіді.

Водночас відомо, що за час своєї служби Пікалов брав участь у концертах студії.











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