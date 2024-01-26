Актор "Кварталу" Пікалов виступав на концертах, хоча є військовослужбовцем Нацгвардії. ДОКУМЕНТ
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді нардепу Володимиру Ар'єву від ГУ Нацгвардії.
Так, згідно із документом, Пікалова було призвано на військову службу за призовом під час мобілізації до Нацгвардії 28 лютого 2022 року. З цього дня і до 17 січня 2024 року він проходив військову службу у частині 3066 Північного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії.
"Станом на 24.01.2024 Пікалов О.В. проходить військову службу в Іміджево-видавничому центрі Національної гвардії України", - йдеться у документі.
Там зазначили, що Пікалов також отримував грошове забезпечення за період проходження служби.
Актор "Квартал-95" Євген Кошовий службу у Нацгвардії не проходить та не проходив раніше, додали у відповіді.
Водночас відомо, що за час своєї служби Пікалов брав участь у концертах студії.