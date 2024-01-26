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Актор "Кварталу" Пікалов виступав на концертах, хоча є військовослужбовцем Нацгвардії. ДОКУМЕНТ

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Актор "Кварталу" Пікалов виступав на концертах, хоча є військовослужбовцем Нацгвардії. ДОКУМЕНТ
Олександр Пікалов з 28 лютого 2022 року проходив військову службу в Нацгвардії, водночас паралельно брав участь у концертах студії "Квартал-95".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді нардепу Володимиру Ар'єву від ГУ Нацгвардії.

Так, згідно із документом, Пікалова було призвано на військову службу за призовом під час мобілізації до Нацгвардії 28 лютого 2022 року. З цього дня і до 17 січня 2024 року він проходив військову службу у частині 3066 Північного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії.

Олександр Пікалов проходив службу у Нацгвардії
Відповідь Нацгвардії щодо Пікалова на запит Ар&#39;єва

Олександр Пікалов проходив службу у Нацгвардії
Відповідь Нацгвардії щодо проходження служби Пікаловим

"Станом на 24.01.2024 Пікалов О.В. проходить військову службу в Іміджево-видавничому центрі Національної гвардії України", - йдеться у документі.

Там зазначили, що Пікалов також отримував грошове забезпечення за період проходження служби. 

Актор "Квартал-95" Євген Кошовий службу у Нацгвардії не проходить та не проходив раніше, додали у відповіді.

Водночас відомо, що за час своєї служби Пікалов брав участь у концертах студії.

Концерти Кварталу 95
Концерти Кварталу 95
Концерти Кварталу 95
Концерти Кварталу 95
Концерти Кварталу 95

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Топ коментарі

  • Лазоренко Лариса
    Ще генерала отримає на днюху і я цьому не здивуюсь))

    Як все липко і бридко
  • 18c49ed2
    Не смейтесь. Еще и статус УБД эта гнида получит без проблем, если уже не получила.
  • Stanislav Bryzhyk
    Можете навіть і не сумніватися, що має. Отой чувак з Азовсталі що в полоні півроку провів, отримав УБД тільки під масовим тиском громадської думки. А у кошових-пікалових-******** УБД було вже 24.02.22.
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