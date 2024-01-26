В день падіння Іл-76 мав відбутися один з найбільших обмінів за час повномасштабної війни, - ГУР

Обмін полоненими з Росією, запланований на 24 січня, мав бути одним з найбільших з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми не будемо надавати точної цифри (військовополонених, яких мали обміняти. - Ред.). І до обміну, поки він не відбудеться, такі речі не практикуються. Але це мав би бути один із найбільших обмінів за історію повномасштабної війни. І взагалі, можна сказати, що він мав бути ювілейний - 50-й, але, на жаль не відбувся", - сказав Юсов.

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Щодо списків українських військовополонених, які опублікували російські пропагандисти, він зазначив, що інформація вивчається. Також відбувається комунікація з родинами полонених.

"Тобто списки, які з'являються через джерела російської пропаганди, вони з'являються для того, щоб протестувати та викликати реакцію. Коментувати їх (списки. - Ред.) ми не будемо", - додав представник ГУР.

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Юсов зазначив, що якщо РФ офіційно захоче оприлюднити списки, то має це зробити через структури, які дотичні до прямої роботи з військовополоненими - Міністерство оборони, спецслужби, гуманітарний штаб тощо.

"Звичайно, що тоді будуть офіційні коментарі. Наразі це навмисна інформаційно-психологічна робота ворога", - наголосив представник української розвідки.

Падіння Іл-76

24 січня у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки і десанту. Російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували головним чином українські військовополонені, всі загинули. ГУР Міноборони підтвердив інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні ситуації з літаком та обміном полонених.

СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

Ані ООН, ані США не можуть встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.