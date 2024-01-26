Союзники по НАТО та Європейський Союз повинні активізуватись та збільшити допомогу Україні, - Столтенберг

Перед другою річницею повномасштабного вторгення Росії європейським союзникам та країнам-членам НАТО потрібно активізуватися та збільшити фінансування для України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Чорногорії Мілойко Спаїчем заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Він подякував Чорногорії за підтримку України, в тому числі через комплексний пакет допомоги НАТО.

"Війна Росії проти України наближається до двох років. Союзники по НАТО та Європейський Союз повинні активізуватись і надати ще більше фінансування Україні в цей критичний час. Бо якщо президент Путін переможе в Україні, є реальний ризик, що він знову застосує силу", - зазначив Столтенберг.

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