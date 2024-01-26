Росіяни збрехали про "знищення" ЗРК SAMP/T. Франція спростувала

Міністерство оборони Франції заявило про чергову дезінформаційну атаку Росії. РосЗМІ набрехали про нібито перше "знищення" ЗРК SAMP/T в Україні.

Про це йдеться в публікації Le Monde, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Російські пропагандисти зі Sputnik повідомили про знищення франко-італійської системи "земля-повітря" SAMP/T, доставленої в Україну.

Франція не підтвердила цю інформацію.

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"Компетентні державні служби виявили та стежать за скоординованим маневром Росії, в тому числі проросійськими інформаційними мережами та державними ЗМІ, такими як Sputnik News, RT та RIA Novosti, з метою передачі та поширення цих фейкових новин", - йдеться в публікації Le Monde.

Що таке SAMP-T?

Комплекс є протиракетною системою, призначення якої - захист поля бою і важливих об'єктів від крилатих ракет, пілотованих і безпілотних літальних апаратів, а також тактичних балістичних ракет.

Зенітно-ракетний комплекс SAMP/T

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Його було розроблено європейським консорціумом Eurosam. SAMP-T може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 кілометрів на висоті до 25 кілометрів. Він здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 25 кілометрів.