Син Жванецького Ривкін закликав підтримувати Україну: "Российские солдаты должны быть истреблены"

Син сатирика Михайла Жванецького Андрій Ривкін, який є американським та російським публіцистом, виступив проти російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Ривкін залишив Росію та вирушив до США разом із родиною.

Андрій Ривкін

В одному з постів він закликав "фокусуватися на порятунку України, а не Росії".

"Війна, фронт, допомога із Заходу вичерпується – який тут, до біса, Борис Надєждін? Яка боротьба за демократію у країні, де слово "авторка" – екстремізм? Впевнений, чесні та самовіддані люди теж боролися за демократію в Німеччині 1940-х, але наскільки успішною була їхня боротьба? І хто зрештою переміг у тому пеклі? Дайте грошей на FPV-дрони, дайте шанс свободі, демократії та людському життю", - зазначив Ривкін.

Також російські пропагандисти цитували пост Ривкіна, де він закликав винищувати російських солдатів.

"Російські солдати мають бути винищені – від убивства на війні до суїциду вдома від жорсткого ПТСР. Від молодого хлопця, який у селі не мав перспектив крім армії, до дорослого чоловіка, який захотів згадати молоді літа. Тільки послідовно знищивши кожну людину, яка має нашивку Збройних сил РФ, можна буде говорити про те, що війну закінчено", - зазначав Ривкін у 2022 році.

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