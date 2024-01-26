Російська армія має на озброєнні близько сотні літаків Іл-76, - Ігнат

Росія має на озброєнні близько сотні літаків Іл-76, ними перевозять різні вантажі військового характеру.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в етері телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас теж є такі літаки на озброєнні. Військово-транспортна авіація, яка базувалася в Мелітополі. Це літаки потужні, важкі, по всьому світу літають. Вони перевозять вантажі й військового характеру, й інші. Росія має близько сотні таких літаків", - зазначив Ігнат.

За його словами, всім відомо, що для росіян "життя пілотів і один чи два літаки не є якоюсь серйозною втратою в їх нелюдському кривавому режимі".

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"Ви бачили історію з ПВК "Вагнера". Скільки "вагнерівці" поклали літальних апаратів. Там взагалі дивуєшся, що Росія не буде відповідно оплакувати чи жалкувати за втраченим", - додав речник Повітряних сил.

Що сталося з російським літаком Іл-76

24 січня у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки й десанту.

Російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували головним чином українські військовополонені, всі загинули.

ГУР Міноборони підтвердив інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні ситуації з літаком та обміном полонених.

СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

Ані ООН, ані США не можуть встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.

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