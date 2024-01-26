Україна планує перенести частину виробництва власних БПЛА до Литви, - глава МЗС Ландсбергіс

Глава МЗС Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україна планує частково перенести виробництво дронів на територію Литви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на JP.lt.

"Можна говорити і про спільне виробництво (безпілотників). Схоже, українці зацікавлені в можливому перенесенні частини виробництва до Литви", - зазначив він.

За словами Ландсбергіса, спосіб ведення війни змінюється, тому варто вчитися в України, яка майже два роки протистоїть російській агресії.

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