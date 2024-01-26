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Україна планує перенести частину виробництва власних БПЛА до Литви, - глава МЗС Ландсбергіс

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Україна планує перенести частину виробництва власних БПЛА до Литви, - глава МЗС Ландсбергіс
Глава МЗС Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україна планує частково перенести виробництво дронів на територію Литви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на JP.lt.

"Можна говорити і про спільне виробництво (безпілотників). Схоже, українці зацікавлені в можливому перенесенні частини виробництва до Литви", - зазначив він.

За словами Ландсбергіса, спосіб ведення війни змінюється, тому варто вчитися в України, яка майже два роки протистоїть російській агресії.

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Топ коментарі

  • евгений коноваленко 972d00ac
    тю
    а я кухні вже се повикидав-думав 1 мл дронів зклеїти
  • Fjall_Raven
    всі, хто вже почав виробництво на власних кухнях, будуть без відриву від виробництва терміново переселені в литву!
  • gemixx11 07198661
    московити свої дрони ліплять де тільки можна і по гаражам і по сараям ....а наші *****"ть та пи"здять ---- наголос поставте правильно
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