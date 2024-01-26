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Нападників на квартиру Ніколова не затримано. Поліція відпустила їх без повідомлення про підозру, - Шабунін

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Нападників на квартиру Ніколова не затримано. Поліція відпустила їх без повідомлення про підозру, - Шабунін
Правоохоронці не затримували чоловіків, які ломилися в квартиру до журналіста Юрія Ніколова. Їм навіть не повідомили про підозру.

Про це у Facebook заявив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліція НЕ затримала нападників на квартиру Юрія Ніколова. Поліція з ними сфоткалась і відпустила без затримання і вручення підозри. Оприлюдненні тоді поліцією красиві фоточки - частина піарного разводу", - наголосив він.

За словами Шабуніна, поліція не затримала нападників, оскільки після затримання треба було б вручити підозру.

"Після якої – публічний суд з обрання запобіжного заходу. І на цьому суді нападникам би точно поставили питання про замовника. А щось підказує мені, що замовники нападу і справжній керівник правоохоронців (Татаров) сидять якщо не в одному, то в сусідніх кабінетах.

Спростувати мої підозри дуже просто: вручити підозри нападникам і, головне, замовникам, (а згодом передати справу в суд). Чекаю з нетерпінням", - додав він.

Пост Віталія Шабуніна

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Напад на квартиру журналіста Юрія Ніколова

Раніше журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що 14 січня до його квартири ломилися невідомі чоловіки, які намагалися його залякати. В одному з анонімних Telegram-каналів "Карточный офис" (який пов'язують з Офісом Президента) було опубліковано пост із відео та фото з місця події.

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що це є перешкоджанням журналістській діяльності.

У поліції Києва повідомили, що проводять перевірку за фактом погроз журналісту Ніколову. 19 січня прокуратура Києва розпочала провадження за фактом перешкоджання роботі журналіста Юрія Ніколова.

Водночас 21 січня поліція повідомила, що встановила п’ятьох учасників протиправних дій.

Також читайте: Ніколов про статтю FT: "Єрмак, ви довольні?"

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Именно так. Если копать, то можно выйти не туда. Вернее - именно туда. У Яныка были титушки, у Зели ряженные "ветераны" патриоты.
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    В нас ТОЧНО не поліція а такі ж МЕНТИ як були за часів Януковича, а відпустили тому що нападники були СВОЇМИ і була відповідна вказівка від керівництва, бо воно саме й дало наказ на цю злочинну акцію. Нагадаю як було у 2013-му коли через злочинні дії міліціонерів здійнявся бунт у Миколаївській області, коли міліціонери згвалтували жінку у Врадіївці. Відчуваю що ******* поліцію та керівництво країни скоро чекає те саме що розпочалось наприкінці 2013-го і завершилось втечею Януковича, бо своїми злочинними діями і, прости Господи, "правоохоронці" і ти на кого вони працюють дуже сильно напрошуються, і з кожним днем все більше!!! Як тоді, так і зараз я не дуже хочу революцій, але іншого виходу не бачу, бо покидьки не вгамовуються і все більше вірять у свою безкарність!!!
  • алекс алекс 48ebac15
    Гниение "правоохранительных органов" набирает силу. Дна нету
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