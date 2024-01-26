Нападників на квартиру Ніколова не затримано. Поліція відпустила їх без повідомлення про підозру, - Шабунін

Правоохоронці не затримували чоловіків, які ломилися в квартиру до журналіста Юрія Ніколова. Їм навіть не повідомили про підозру.

Про це у Facebook заявив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліція НЕ затримала нападників на квартиру Юрія Ніколова. Поліція з ними сфоткалась і відпустила без затримання і вручення підозри. Оприлюдненні тоді поліцією красиві фоточки - частина піарного разводу", - наголосив він.

За словами Шабуніна, поліція не затримала нападників, оскільки після затримання треба було б вручити підозру.

"Після якої – публічний суд з обрання запобіжного заходу. І на цьому суді нападникам би точно поставили питання про замовника. А щось підказує мені, що замовники нападу і справжній керівник правоохоронців (Татаров) сидять якщо не в одному, то в сусідніх кабінетах.

Спростувати мої підозри дуже просто: вручити підозри нападникам і, головне, замовникам, (а згодом передати справу в суд). Чекаю з нетерпінням", - додав він.

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Напад на квартиру журналіста Юрія Ніколова

Раніше журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що 14 січня до його квартири ломилися невідомі чоловіки, які намагалися його залякати. В одному з анонімних Telegram-каналів "Карточный офис" (який пов'язують з Офісом Президента) було опубліковано пост із відео та фото з місця події.

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що це є перешкоджанням журналістській діяльності.

У поліції Києва повідомили, що проводять перевірку за фактом погроз журналісту Ніколову. 19 січня прокуратура Києва розпочала провадження за фактом перешкоджання роботі журналіста Юрія Ніколова.

Водночас 21 січня поліція повідомила, що встановила п’ятьох учасників протиправних дій.

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