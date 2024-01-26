Зеленський відзначив державними нагородами 187 захисників України, 145 з них - посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 187 військових.

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Захисників України нагороджено за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, та за самовіддане виконання військового обов’язку.

Згідно з указом №23/2024, орденами Богдана Хмельницького та "За мужність" нагороджені 122 захисників, усі – посмертно.

Указом №24/2024 Президент України постановив нагородити 65 військовослужбовців, 23 з них – посмертно.

Оборонцям призначені ордени "За мужність", медалі "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

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