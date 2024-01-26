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Фірми-посередники вкрали з контракту Міноборони на зброю мінімум 4 мільйони євро

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Фірми-посередники вкрали з контракту Міноборони на зброю мінімум 4 мільйони євро
В результаті підписання контракту з "Львівським арсеналом" на постачання 100 тисяч мінометних пострілів між фірмами-посередниками зникло щонайменше 4 мільйони євро.

Про це йдеться в розслідуванні Цензор.НЕТ "Як Україна втратила 100 тисяч мін: до чого тут жіноче лідерство й онучка в адміністрації Путіна"

Колеги з Hromadske передали автору платіжки, які свідчать, що "Львівський арсенал" заплатив першому посереднику, компанії "Sevotech", понад 12 мільйонів євро, а от далі на хорватську "WDG Promet" пішло тільки 8 мільйонів. Тобто 4 мільйони євро зникли ще на першій стадії оборудки, внаслідок якої Україна так і не отримала зброю.

платіжка "Львівський арсенал"


платіжки "Львівського арсеналу"

платіжки "Львівського арсеналу"

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платіжки "Львівського арсеналу"

При цьому, як встановила автор, міністерство оборони погодилось купити 82-й калібр за ціною, яка суттєво перевищувала тодішні ціни. Цей постріл законтрактували по 10 200 грн. Для порівняння: в червні 2022 року "Українська бронетехніка" постачала такий калібр за 3 700 грн, а в серпні "Укрспецекспорт" за 6 100 грн.

Ціна "Львівського арсеналу" не тільки вища за попередні ціни, але й на 2 100 грн дорожче, ніж ціни на аналогічну продукцію, яку запропонувала в грудні компанія "Прогрес". Навіть у 2023 році ціни за постійного зростання ціни на боєприпаси 82-мм мінометний постріл не коштував, як у скандальному договорі.

Додаток до контракту на міни

Якщо взяти різницю з ціною "Прогресу" і помножити на кількість боєприпасів за контрактом, то виходить 126 мільйонів гривень маржі.

Якщо порівняти ціну на 120-мм мінометний постріл із ціною від "Укрспецекспорту" на серпень 2022 року, то вона була 17,3 тисячі гривень за одиницю, тоді як в "Арсеналу" стала 19,2 тисячі гривень.

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Один з посередників в угоді, представник наглядової ради "Sevotech" Олександр Хорошаєв в розмові з Hromadske заявив, що представники Міноборони хотіли отримати відкати з контракту з "Львівським арсеналом". Сам підписант контракту Лієв це заперечує.

"Із цією людиною я не знайомий. Ніколи не чув його прізвища (до розслідування журналістів). З "Арсеналом" усних переговорів не проводив, було виключно листування", – заявив Лієв Цензор.НЕТ.

Топ коментарі

  • Hrysha Hlyba 7474e929
    це вже четверте вкидання, за сьогодні!
    винні хто завгодно, тільки не чиновники!
    прокладки, посередники, будь хто!
    ні слова, про того, хто від україни, підписував ці контракти, підписував платіжне доручення.
    і раптом, пройшло два роки, з'ясовується, що ніхто нічого не поставив.
    хто винен? правильно, якась словацька тьотка.
  • Погрібний Олександр
    Виникає просте запитання:
    "Чи потрібне таке МО взагалі?"
    І коли замість Червінського обиратимуть запобіжний захід, наприклад, рєзнікову?
  • Kan Kan 21c2f560
    Чиновники в нас святі, бо їх призначав Найсвятейший!
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