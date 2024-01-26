Фірми-посередники вкрали з контракту Міноборони на зброю мінімум 4 мільйони євро

В результаті підписання контракту з "Львівським арсеналом" на постачання 100 тисяч мінометних пострілів між фірмами-посередниками зникло щонайменше 4 мільйони євро.

Про це йдеться в розслідуванні Цензор.НЕТ "Як Україна втратила 100 тисяч мін: до чого тут жіноче лідерство й онучка в адміністрації Путіна"

Колеги з Hromadske передали автору платіжки, які свідчать, що "Львівський арсенал" заплатив першому посереднику, компанії "Sevotech", понад 12 мільйонів євро, а от далі на хорватську "WDG Promet" пішло тільки 8 мільйонів. Тобто 4 мільйони євро зникли ще на першій стадії оборудки, внаслідок якої Україна так і не отримала зброю.





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При цьому, як встановила автор, міністерство оборони погодилось купити 82-й калібр за ціною, яка суттєво перевищувала тодішні ціни. Цей постріл законтрактували по 10 200 грн. Для порівняння: в червні 2022 року "Українська бронетехніка" постачала такий калібр за 3 700 грн, а в серпні "Укрспецекспорт" за 6 100 грн.

Ціна "Львівського арсеналу" не тільки вища за попередні ціни, але й на 2 100 грн дорожче, ніж ціни на аналогічну продукцію, яку запропонувала в грудні компанія "Прогрес". Навіть у 2023 році ціни за постійного зростання ціни на боєприпаси 82-мм мінометний постріл не коштував, як у скандальному договорі.

Якщо взяти різницю з ціною "Прогресу" і помножити на кількість боєприпасів за контрактом, то виходить 126 мільйонів гривень маржі.

Якщо порівняти ціну на 120-мм мінометний постріл із ціною від "Укрспецекспорту" на серпень 2022 року, то вона була 17,3 тисячі гривень за одиницю, тоді як в "Арсеналу" стала 19,2 тисячі гривень.

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Один з посередників в угоді, представник наглядової ради "Sevotech" Олександр Хорошаєв в розмові з Hromadske заявив, що представники Міноборони хотіли отримати відкати з контракту з "Львівським арсеналом". Сам підписант контракту Лієв це заперечує.

"Із цією людиною я не знайомий. Ніколи не чув його прізвища (до розслідування журналістів). З "Арсеналом" усних переговорів не проводив, було виключно листування", – заявив Лієв Цензор.НЕТ.