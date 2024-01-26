Сили оборони знищили 2 спостережні пункти окупантів, 2 гармати та танк на лівому березі Дніпра
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Протягом минулої доби Сили оборони знищили два ворожі спостережні пункти, гармати та танк російських окупантів на лівому березі Дніпра на Херсонщині.
Про це в телеграмі повідомляє пресслужба Сил оборони півдня, передає Цензор.НЕТ.
"Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його позиціях і тилах", - йдеться у повідомленні.
За минулу добу у ворога на лівому березі Дніпра стало менше на:
- 2 гармати;
- 1 танк;
- 1 міномет;
- 5 одиниць автомобільної техніки;
- ліквідовано 2 окупанти.
Також знищено 2 спостережні пункти росіян. Триває дорозвідка.