Сили оборони знищили 2 спостережні пункти окупантів, 2 гармати та танк на лівому березі Дніпра

Протягом минулої доби Сили оборони знищили два ворожі спостережні пункти, гармати та танк російських окупантів на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Про це в телеграмі повідомляє пресслужба Сил оборони півдня, передає Цензор.НЕТ.

"Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його позиціях і тилах", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу у ворога на лівому березі Дніпра стало менше на:

2 гармати;

1 танк;

1 міномет;

5 одиниць автомобільної техніки;

ліквідовано 2 окупанти.

Також знищено 2 спостережні пункти росіян. Триває дорозвідка.

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