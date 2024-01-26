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Сили оборони знищили 2 спостережні пункти окупантів, 2 гармати та танк на лівому березі Дніпра

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Сили оборони знищили 2 спостережні пункти окупантів, 2 гармати та танк на лівому березі Дніпра
Протягом минулої доби Сили оборони знищили два ворожі спостережні пункти, гармати та танк російських окупантів на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Про це в телеграмі повідомляє пресслужба Сил оборони півдня, передає Цензор.НЕТ.

"Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його позиціях і тилах", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу у ворога на лівому березі Дніпра стало менше на:

  • 2 гармати;
  • 1 танк;
  • 1 міномет;
  • 5 одиниць автомобільної техніки;
  • ліквідовано 2 окупанти.

Також знищено 2 спостережні пункти росіян. Триває дорозвідка.

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