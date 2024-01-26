Зеленський провів засідання Ставки: Нарощування виробництва дронів та снарядів, ситуація на фронті
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів Ставку. Авдіївка, Куп’янськ, південь – усі найважливіші напрямки наших дій. Детальні доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова, Гнатова й інших", - йдеться в повідомленні.
Також на Ставці зосередилися і на снарядах, сказав президент.
"Пошук нових контрактів, взаємодія з партнерами щодо ритмічності МТД, постійне нарощування власного виробництва. Також дрони, робота над збільшенням як обсягів, так і дальності застосування.
Заслухав доповідь щодо захисту прифронтових та прикордонних територій, особливо від російського повітряного терору. Доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних обʼєктів з повітря", - додав глава держави.