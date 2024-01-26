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Зеленський провів засідання Ставки: Нарощування виробництва дронів та снарядів, ситуація на фронті

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Зеленський провів засідання Ставки: Нарощування виробництва дронів та снарядів, ситуація на фронті
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів Ставку. Авдіївка, Куп’янськ, південь – усі найважливіші напрямки наших дій. Детальні доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова, Гнатова й інших", - йдеться в повідомленні.

Також на Ставці зосередилися і на снарядах, сказав президент.

"Пошук нових контрактів, взаємодія з партнерами щодо ритмічності МТД, постійне нарощування власного виробництва. Також дрони, робота над збільшенням як обсягів, так і дальності застосування.

Заслухав доповідь щодо захисту прифронтових та прикордонних територій, особливо від російського повітряного терору. Доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних обʼєктів з повітря", - додав глава держави.

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Топ коментарі

  • Андрей Пушкарчук
    Смішно до сліз таке читати: 🤡-кривляка керує військовою нарадою.
  • Андрей Пушкарчук
    Як же ж без Дєрьмака.
  • Андрей Пушкарчук
    Не сумно, плакати хочеться. Скільки він за два роки останні людей загубив, і військових і цивільних.
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